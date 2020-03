Kafeer og butikker stenges i Frankrike – 4.500 smittet

NTB utenriks

Koronaviruset har nå krevd 91 menneskeliv i Frankrike, tolv flere det siste døgnet. Totalt har helsemyndighetene påvist 4.500 smittetilfeller, et tall som er doblet på tre dager.

Over 300 pasienter får behandling på intensivavdelinger, og over halvparten av dem er under 60 år, opplyser helsedirektør Jerome Salomon.

Frankrikes statsminister Édouard Philippe opplyser at han har bedt alle ikke-nødvendige virksomheter som betjener publikum, om å stenge for å bremse spredningen av viruset. Men søndagens lokalvalg går som planlagt, gjentok Philippe lørdag.

Torsdag opplyste regjeringen at alle barnehager, skoler og universiteter i Frankrike stenges fra mandag av.

