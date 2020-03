Italias fabrikkarbeidere får sterkere koronavern

NTB utenriks

– Italia stopper ikke opp, tvitret statsminister Giueseppe Conte da han kunngjorde avtalen lørdag.

Enigheten kom på plass etter maratonforhandlinger som startet via videolink fredag. Avtalen innebærer styrkede sikkerhetskrav som skal beskytte de ansattes helse under koronaepidemien som har krevd over 1.400 liv i Italia.

Nå får de rett til ansiktsmasker og annet beskyttelsesutstyr dersom sjefene ikke klarer å holde dem på trygg avstand fra hverandre. De loves også ekstra rengjøring i fellesområder.

Over 21.000 mennesker har fått påvist koronasmitte i landet.

Kravet fra arbeiderne har kommet til uttrykk i en rekke spontane proteststreiker ved enkelte fabrikker i Nord-Italia, der de ansatte frykter at de setter helsa på spill.

I en felles uttalelse sier de største fagforbundene at enkelte bedrifter kan komme til å redusere eller midlertidig stanse produksjonen for å tilpasse seg de nye kravene.

Lørdag opplyste sportsbilprodusenten Ferrari at den stenger sine to fabrikker i Maranello og Modena fram til 27. mars. Samtidig innstilles aktivitetene til Ferraris Formel 1-team. Stengingen begrunnes med alvorlige problemer i leveransekjeden, ikke nye sikkerhetskrav.

Tidligere har bilprodusenten Fiat Chrysler opplyst at de midlertidig stenger eller senker produksjonen på sine fabrikker i Italia.

(©NTB)