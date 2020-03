Flyselskapet KLM kutter 2.000 jobber

NTB utenriks

KLM har om lag 33.000 ansatte, og de ansatte blir også bedt om å jobbe kortere arbeidsdager, opplyser administrerende direktør Pieter Elbers. Flyselskapet setter også seks fly av typen Boeing 747 på bakken fra 1. april.

– De neste månedene reduserer vi 1.500 til 2.000 jobber. Det betyr at vi de neste månedene, ikke bare de neste ukene, kommer til å ha færre kollegaer, sa Elbers i en videobeskjed på flyselskapets nettside.

Kuttene skal primært skal gjøres blant deltidsansatte, de som nærmer seg pensjonsalder og ved naturlige avganger.

– Vi tror at dette er tilstrekkelig for å sikre at det ikke trengs andre tvungne nedskjæringer, sa Elbers.

Flyselskapet, som slo seg sammen med Air France i 2004, anslår at antall flygninger vil bli kuttet med 20 prosent i mars og 30 prosent i april ettersom selskapet har kuttet alle avganger til Kina og Italia på grunn av viruspandemien.

Air-France KLM advarte tirsdag om at virusutbruddet vil ramme selskapet hardere de neste månedene, etter at passasjertallet falt med 0,5 prosent i februar.

