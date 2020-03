Første korona-tilfeller i Venezuela

NTB utenriks

Kunngjøringen om de to første smittetilfellene førte umiddelbart til at Colombias president Ivan Duque stengte grensa til nabolandet.

Det var visepresident Delcy Rodríguez som kunngjorde nyheten om de to smittetilfellene – en 52 år gammel mann som var kommet fra Spania, og en 41 år gammel kvinne som hadde vært på tur til USA, Italia og Spania.

Venezuelas befolkning er en av Latin-Amerikas mest sårbare befolkninger, og det er stor bekymring for at en epidemi kan spre seg raskt i et land der sykehusene mangler selv så grunnleggende ting som vann og såpe.

Skoler over hele landet ble stengt etter kunngjøringen. Dagen før hadde president Nicolás Maduro suspendert alle flygninger til Europa og Colombia i et forsøk på å hindre at viruset kommer til landet.

Opposisjonslederen Juan Guaidó har også avlyst planlagte gatedemonstrasjoner mot regimet.

