Bolsonaro skal koronatestes på nytt

Testen skal gjennomføres tidlige neste uke for å utelukke at presidenten er blitt smittet av covid-19-viruset, ifølge avisen. Bolsonaros pressekontakter har nektet å kommentere saken, skriver Reuters.

Bolsonaro og hans følge møtte både USAs president Donald Trump og visepresident Mike Pence på Trumps feriested Mar-a-Lago i Florida i helgen.

På presidentens Facebook-side ble det fredag meldt at Bolsonaro hadde testet negativt for koronaviruset, etter at brasilianske medier først meldte at han var smittet.

