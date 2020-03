Tyskland vil gi ubegrenset lån til koronarammede bedrifter

NTB utenriks

Krisepakken vil være på minst 500 milliarder euro, ifølge AFP. Summen tilsvarer over 5.000 milliarder norske kroner.

Tiltakene inkluderer såkalt ubegrensede lån til rammede bedrifter fra den statlig eide investerings- og utviklingsbanken KfW.

– Det blir ingen øvre grense hva gjelder lån som KfW tilbyr, det er det viktigste budskapet, sa Tysklands finansminister Olaf Scholz fredag.

Alvor

Scholz og økonomiminister Peter Altmaier gjorde det på en felles pressekonferanse fredag tydelig at føderale myndigheter tar virustrusselen mot tysk økonomi på alvor.

– Vi vil ikke gjøre ting halvveis, sa Scholz.

Ifølge Scholz har tyske myndigheter lært av finanskrisen i 2008, og han sa det er nyttig for dagens situasjon. I tillegg har kontroll på offentlige utgifter gjort at Tyskland er klar til å bruke store summer på for eksempel skattekutt og andre nødvendige tiltak, påpekte Scholz.

– Vi vil bruke alle midler vi har til rådighet, sa han.

Rundt 2.400 smittet

I tillegg til løfter fra regjeringen har Forbundsdagen fredag vedtatt regler som gir arbeidsgivere tilgang til midler som var tiltenkt korttidsprosjekter.

Det er innført en rekke tiltak for å hindre koronasmitte i Tyskland, og i åtte delstater stenges nå skolene.

Rundt 2.400 personer er smittet av koronaviruset i landet. Fem personer har mistet livet som følge av viruset.

