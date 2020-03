Sveriges Riksbank låner ut 500 milliarder kroner til kriserammede bedrifter

NTB utenriks

På et pengepolitisk møte torsdag ble det besluttet at Riksbanken skal låne ut 500 milliarder kroner via bankene for å sikre kredittsituasjonen til berørte selskaper. Kunngjøringen kom fredag formiddag.

– Målet er å opprettholde kredittforsyningen til svenske bedrifter, heter det i en melding fra Riksbanken.

– Riksbanken bidrar på denne måten sammen med øvrige myndigheter til å begrense effektene av koronaepidemien. Riksbanken står klar til å komme med ytterligere tiltak for å sikre nødvendig likviditet, heter det videre.

Bekymret for bankene

– Dette er en tydelig innsprøytning i det økonomiske systemet. Nå er det viktig at bankene virkelig benytter seg av denne muligheten slik at levedyktige selskaper i utgangspunktet ikke unødig går under, sier finansminister Magdalena Andersson.

På spørsmål om hun er bekymret for at bankene blir for forsiktige i krisesituasjonen og holder tilbake, svarer hun:

– Ja, det er en bekymring.

Kan komme rentekutt

Riksbanksjef Stefan Ingves skal redegjøre ytterligere for beslutningen fredag formiddag.

Ifølge Riksbanken er omfanget på tiltaket godt tilpasset for å sikre selskapenes finansieringsbehov. Men hovedstyret utelukker ikke andre grep, som rentekutt.

– Den økonomiske utviklingen og situasjonen i finansmarkedene i både Sverige og andre land forverres nå veldig raskt. Riksbanken er villig til å iverksette ytterligere tiltak og gi nødvendig likviditet, selv mellom ordinære pengepolitiske møter. Med denne bakgrunnen kan alle Riksbankens verktøy brukes, heter det i kunngjøringen.

