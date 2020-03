Macron kaller inn til ekstraordinært G7-toppmøte

NTB utenriks

Møtet skal holdes mandag, opplyser Macron etter å ha diskutert saken med USAs president Donald Trump.

Macron har foreslått økt grensekontroll innad i EU. Håpet er at G7-toppene kan koordinere tiltak for å motvirke virusets konsekvenser for helse, økonomi, finans og forskning, opplyser den franske presidentens kontor fredag.

Arbeidet med å utvikle vaksine og gode behandlingsmetoder skal også koordineres, ifølge Macron.

De øvrige G7-landene er Canada, Japan, Italia, Tyskland og Storbritannia.

(©NTB)