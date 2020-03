Kraftig økning i smittetilfeller i Frankrike

NTB utenriks

Til sammen er det påvist 3.661 smittetilfeller, noe som er en økning 27 prosent fra torsdag, opplyser helseminister Olivier Veran fredag.

18 nye dødsfall er registrert det siste døgnet. 154 smittede omtales som alvorlig syke.

Spredningen av viruset tiltar i Frankrike, advarer ministeren, og landet har bare sett begynnelsen av epidemien.

Veran legger til at selv om alle skoler har fått ordre om å stenge fra mandag, så vil noen av dem være bemannet for å sikre at helsearbeidere med barn fortsatt kan gå på jobb.

