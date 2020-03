NTB utenriks

Det opplyser gruppen som organiserer unge klimaaktivister i Frankrike. Protester er imidlertid fortsatt planlagt 18 andre steder i landet, dette fordi avgjørelser om avlysning blir tatt lokalt, ifølge gruppen.

Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg opplyste tidligere denne uken at hun inntil videre organiserer klimastreiken «Fridays for Future» på internett for å unngå at demonstranter samles.

(©NTB)