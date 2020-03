NTB utenriks

I Ghana er to personer smittet, opplyser helseminister Kwaku Agyeman-Manu. De to har nylig vært på reise i henholdsvis Norge og Tyrkia. Nasjonaliteten til de to er ikke oppgitt.

I Kenya er én person smittet. Det dreier som en kenyaner som nylig har vært på tur i USA, opplyser kenyanske helsemyndigheter.

I Gabon er også én person smittet. Det dreier seg om en person som nylig har vært på reise i Frankrike.

Koronaviruset er nå påvist i totalt 15 afrikanske land.

(©NTB)