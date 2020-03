EU-initiativ på 37 milliarder euro skal dempe koronanedtur

NTB utenriks

– Viruset er ikke bare en helsetrussel, men påfører også økonomien et sjokk. Det er viktig at vi handler og tar dristige grep på alle nivåer, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen da hun presenterte initiativet på en pressekonferanse fredag.

Målet er å kunne bidra med likviditet og støtte helsesektoren, arbeidsmarkedet og små og mellomstore bedrifter, forklarte von der Leyen.

I tillegg til investeringsinitiativet som tilsvarer rundt 415 milliarder kroner, skal også eksisterende ordninger innenfor EU-budsjettet brukes. Et investeringsfond på 8 milliarder euro skal gi lån til små og mellomstore bedrifter.

Samarbeid

– Sjokket er midlertidig, og sammen må vi sørge for å begrense både omfang og varighet og sikre at det ikke gjør langsiktig skade, sier von der Leyen.

Hun oppfordrer medlemsstatene til å gjøre alt de kan, særlig for de mest berørte sektorene. Her nevnte hun reiseliv, transport og varehandelen spesielt.

Von der Leyen minnet om at situasjonen er spesielt ille i Italia, og at kommisjonen vil gjøre det den kan for å hjelpe landet og folket.

– For oss er det også å hjelpe EU. Akkurat nå er vi alle italienere.

Fleksibilitet

– For å berolige medlemsstatene vil vi være så fleksible som mulig på europeisk nivå, forsikrer hun.

Presidenten sier det er snakk om fleksibilitet med tanke på blant annet EUs regler om statsstøtte og unionens stabilitets- og vekstpakt. Målet er å gi rom for nasjonale tiltak for hjelpe bedrifter og næringer.

Von der Leyen trakk også fram en varslet lemping på reglene som pålegger flyselskaper å opprettholde ruter for å ikke miste avgangs- og ankomsttider ved flyplassene. Målet er å unngå såkalte spøkelsesfly – tomme eller nesten tomme fly – som flys kun for å sikre selskapenes rettigheter. Da hun presenterte dette tidligere i uken påpekte hun at det også ligger en miljøgevinst i å unngå unødvendige flygninger.

