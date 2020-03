Australias innenriksminister er koronasmittet

NTB utenriks

Innenriksminister Peter Dutton sier i en uttalelse at han er innlagt på sykehus.

– Jeg føler meg bra og kommer med en oppdatering etter hvert, sier han.

Dutton har nettopp vendt hjem fra USA etter møter om etterretningssamarbeid, der representanter fra både USA, Storbritannia og Canada var med.

Australia har så langt meldt om et relativt begrenset antall virustilfeller, totalt rundt 130 fredag.

Meldingen kom få timer etter at det ble kjent at Canadas statsminister Justin Trudeau er i hjemmekarantene etter at hans kone har testet positivt på viruset.

I Australia er også den amerikanske skuespilleren Tom Hanks blant de smittede. Han er lagt inn til observasjon på et sykehus i Queensland sammen med kona Rita Wilson.

– Vi har covid-19 og er i isolasjon så vi ikke skal spre det til noen andre. For noen kan dette føre til svært alvorlig sykdom. Vi tar en dag av gangen, sier Hanks i en Twitter-melding.

(©NTB)