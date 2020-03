USA stopper all flytrafikk fra Europa i 30 dager

NTB utenriks

Innreisenekten vil tre i kraft midnatt natt til fredag.

– Dette forbudet vil ikke gjelde den store mengden handelsvarer, sa Trump, som understreket at det gjelder «alt som kommer fra Europa til USA».

I talen til nasjonen påpekte Trump at EU ikke hadde gjort nok for å stoppe spredningen av koronaviruset ved for eksempel å stoppe flygninger fra Kina. Han mer enn antydet at smitten var kommet til USA fra Europa.

– Jeg nøler ikke med å innføre tiltak som kan redde livene til amerikanske borgere. Vi må sette politikk til side og samles for å håndtere denne krisen, sa Trump i talen.

I den korte talen fortsatte presidenten å understreke at pandemien i hovedsak er en trussel utenfor USAs landegrenser. Han anerkjente ikke fullt ut at koronaviruset spres i USA.

Ifølge en oversikt fra John Hopkins University i USA var 1.281 personer i USA bekreftet smittet med koronavirus onsdag og 36 personer bekreftet døde av covid-19.

Trump sa videre at USA jobber bedre enn Europa for å hindre smittespredning, men der europeiske land har startet storstilt testing for smitte, er det likevel uklart hvor mange smittetilfeller som faktisk er i USA, påpeker The Guardian.