Sju EU-land tar imot 1.600 barn og unge fra Hellas

– Dette er en god start for å stå solidarisk sammen med Hellas, sa EUs migrasjonskommissær Ylva Johansson på en pressekonferanse i Aten torsdag.

EU-kommisjonen, Hellas og FNs migrasjonsorganisasjon IOM lanserer samtidig et frivillig initiativ for retur i bytte mot et pengebeløp, ifølge Johansson.

Barne- og ungdomsflyktningene skal fordeles i Tyskland, Frankrike, Irland, Portugal, Finland, Kroatia og Luxembourg. Det er over 5.500 enslige mindreårige i asylleirene på greske øyer. Leirene på Lesvos, Samos, Chios, Leros og Kos huser til sammen 38.000 personer, mens kapasiteten er bare for 6.200.

EUs nye plan går ut på at flyktninger og migranter som oppholder seg i de greske leirene, men som er villig til å returnere til sitt hjemland, vil bli tilbudt rundt 22.500 kroner i bistand.

Om lag 5.000 mennesker kan være aktuelle for ordningen, som bare gjelder for dem som kom til Hellas før 1. januar, og tilbudet står i en måned, ifølge EU.

Uro på grensa

Moria-leiren på den greske øya Lesvos huser i dag 19.000 asylsøkere. Dette er en nedlagt militærleir som opprinnelig var ment for 3.000 mennesker. Hjelpearbeidere har beskrevet forholdene som forferdelige, spesielt for barna.

I februar oppsto det sammenstøt mellom lokalbefolkningen og politiet etter at regjeringen besluttet at det skal bygges en ny leir for asylsøkere på øya.

Samtidig venter anslagsvis 10.000 migranter og flyktninger fremdeles ved den tyrkiske grenseposten Pazarkule ved Hellas, ifølge tyrkisk Røde Halvmåne. Greske sikkerhetsstyrker mener det dreier seg om rundt 6.000.

Torsdag fikk greske sikkerhetsstyrker ytterligere støtte fra EUs grensebyrå Frontex for å patruljere grensa og hindre at de tar seg inn i Hellas.

Ber om KrF-ultimatum

EU har gjentatte ganger anklaget Tyrkias regjering for å bruke sårbare mennesker som pressmiddel, og har gitt full støtte til grekernes tiltak for å hindre migranter i å ta seg inn i landet

Flere partier på Stortinget har tatt til orde for at Norge bør hente barn og andre sårbare flyktninger fra Hellas. SV fremmet tirsdag forslag om å evakuere 1.500 av dem.

MDGs Une Bastholm mener KrF burde true med å gå ut av regjering for å presse Høyre til å gå med på å ta imot asylsøkere fra Moria-leiren på Lesvos.

– Jeg syns KrF har vært skuffende stille i det som akkurat nå er den største humanitære krisen i Europa, sier Bastholm til NTB.

KrF enig i budskapet

MDGs standpunkt er at Norge bør ta imot minst 750 barn og sårbare personer fra leiren. Bastholm viser til at flere andre europeiske land allerede har varslet at de vil stille opp.

– Jeg mener dette burde være et spørsmål om å være eller ikke være i regjering for KrF. Det handler om veldig sårbare barn og Norges solidariske ansvar i et land som Norge har et veldig nært forhold til, sier hun.

KrF er enig i budskapet om at Norge bør ta imot asylsøkere fra Moria.

– Regjeringen bør følge opp initiativet fra Tysklands forbundskansler om å hente til Norge barn som trenger akutt behandling eller er foreldreløse, sier KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan.

Om det kan bli aktuelt for KrF å stille ultimatum i saken, sier han derimot ikke noe om.

– Å starte med å motta flere migranter fra Hellas er første steg for å etablere en ny asylkrise i Europa, sier Frps Jon Helgheim i en kommentar.

