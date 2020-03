Nytt børsstup og handelsstans på Wall Street

NTB utenriks

S&P 500-indeksen falt marginalt mer enn 7 prosent, til 2.549,05 poeng. En nedgang på over 7 prosent utløser automatisk stans i handelen i et kvarter. Det skjedde også mandag.

Ytterligere opphold i handelen utløses ved 13 og 20 prosents nedgang. Regelen ble innført etter krakket i 1987, og før denne uken, har den bare blitt utløst én gang før, i 1997.

Industriindeksen Dow Jones falt nesten 1.700 poeng til 21.856,94, melder Bloomberg. Det er en nedgang på 7,2 prosent. På den teknologidominerte Nasdaq-børsen falt hovedindeksen også marginalt mer enn 7 prosent og lå kort tid etter åpning på 7.393,25 poeng.

Den siste nedturen kommer etter at president Donald Trump kunngjorde et 30 dager langt innreiseforbud for utlendinger som har vært i et Schengen-land. Målet er å hindre eller dempe spredningen av koronasmitte.

Heller ikke Den europeiske sentralbankens tiltak torsdag var nok til å hindre at det gikk bratt utfor på børsene. Et ventet rentekutt for eurosonen uteble i denne omgang.

