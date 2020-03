Eurorenten blir stående på rekordlavt nivå

NTB utenriks

Renten for refinansiering og den marginale renten på utlån til bankene forblir også uendret og er på henholdsvis 0 og minus 0,25 prosent.

Før torsdagens rentemøte var det ventet at renten ville bli kuttet for å bidra til å stimulere økonomien i de 19 eurolandene og motvirke de økonomiske ringvirkningene av koronaepidemien.

Obligasjoner

Selv om renten ikke endres denne gangen, kommer banken med flere tiltak som skal dempe effekten av pandemien. ESB går inn for å kjøpe obligasjoner for inntil 120 milliarder euro mer enn det som er vedtatt tidligere. Det vil gi en kontantinnsprøytning på opptil 1.300 milliarder kroner i økonomien, om man regner med dagens kronekurs.

Til sammenligning er det norske statsbudsjettet for i år på rundt 1.440 milliarder.

Refinansiering

Sentralbanken løsner midlertidig på kravet til kapitalbuffer hos bankene for å gjøre det lettere å fortsette å låne ut penger.

Refinansieringsløsninger skal også bidra til økt likviditet i banksektoren. En ny pakke i juni skal hjelpe bankene med å gi lån til dem som er mest utsatt for koronaviruset, særlig små og mellomstore bedrifter.

Flere økonomer sier eurolandene kan stå overfor en resesjon, altså en varig økonomisk nedtur i løpet av året. Sentralbanksjef Christine Lagarde var enda mer dramatisk i en uttalelse til The Guardian tidligere i uken. Hun sa koronautbruddet kan utløse et krasj på linje med det som skjedde under finanskrisen i 2008, med mindre EUs regjeringer kommer med tiltak for å støtte opp om økonomien.

