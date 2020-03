EU tar imot 1.600 barn og unge fra gresk flyktningleir

NTB utenriks

– Dette er en god start for å stå solidarisk sammen med Hellas, sa EUs migrasjonskommissær Ylva Johansson på en pressekonferanse i Aten torsdag.

EU-kommisjonen, Hellas og FNs migrasjonsorganisasjon IOM lanserer samtidig et frivillig initiativ for retur, ifølge en EU-talsperson. Tidsrammen for dette er én måned.

Flyktninger og migranter som oppholder seg i de greske leirene, men som er villig til å returnere til sitt hjemland, vil bli tilbudt 2.000 euro (rundt 22.500 kroner) som bistand for re-integrasjon.

Om lag 5.000 mennesker kan være aktuelle for ordningen, ifølge EU.

