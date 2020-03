Én dollar koster over 10 kroner

NTB utenriks

Kronen har i løpet av torsdagen svekket seg mot både dollar, euro og pund, melder E24.

Med en kurs på 10,06 er kronen på sitt svakeste mot dollar noensinne, skriver nettavisen. Kronekursen er også på sitt laveste noensinne mot euroen, som nå koster 11,29 kroner.

Britiske pund koster ved lunsjtider 12,08 kroner.

Usikkerheten rundt koronaviruset og de økonomiske konsekvensene av virusutbruddet har sendt verdens børser nedover. Norge rammes ekstra hardt fordi oljeprisen også har stupt i kjølvannet av pandemien og som følge av Saudi-Arabias priskrig.

Et fat nordsjøolje kostet på samme tid 33,29 dollar på spotmarkedet. Det er et prisfall på drøyt 3 dollar bare i løpet av dagen. Natt til fredag lå prisen så vidt over 50 dollar fatet.