Virusdødeligheten i Sør-Korea har falt betraktelig

Per onsdag hadde Sør-Korea 7.755 bekreftede smittetilfeller. Det er det fjerde høyeste tallet i verden.

Men landet har registrert kun 60 dødsfall relatert til det nye koronaviruset. Det er langt under gjennomsnittet for verden som helhet, ifølge Verdens helseorganisasjon WHO.

Mens Kina har stengt hele byer, har Sør-Korea satset på åpenhet og informasjonsflyt, samt omfattende testing. Smittedes bevegelser i det offentlige rom blir publisert på nett, med tekstmeldinger som sendes til folk i området.

