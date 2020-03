Taliban avviser tilbud om løslatelse av fanger

NTB utenriks

En erklæring om fangeløslatelsene ble sendt ut av Afghanistans president Ashraf Ghani onsdag morgen. Her tilbød han seg å begynne å løslate fangene lørdag, forutsatt at Taliban trapper ned sine angrep.

Men i fredsavtalen mellom Taliban og USA står det at opptil 5.000 Taliban-fanger skal løslates før forhandlinger mellom islamist-opprørerne og Afghanistans regjering begynner.

Taliban ser ikke ut til å være villig til å nøye seg med et lavere antall. Opprørsbevegelsens politiske talsmann Suhail Shaheen sier til nyhetsbyrået AFP at 5.000 fanger må løses som et «tiltak for å bygge tillit».

