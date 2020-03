Sveriges første korona-dødsfall

NTB utenriks

Pasienten døde onsdag på intensivavdelingen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge utenfor Stockholm, ifølge svenske myndigheter.

– Våre tanker går til de nærmeste. Vi vet fra internasjonal erfaring at det er eldre og særlig eldre med andre underliggende sykdommer som får mest alvorlige konsekvenser av covid-19, sier smittevernlege Per Follin i Region Stockholm.

Rask spredning

Antall smittede i Sverige ble oppdatert flere ganger i løpet av onsdagen, og på ettermiddagen var tallet 477. Region Stockholm er hardest rammet med 233 smittede, ifølge nyhetsbyrået TT.

I tillegg til pasienten som døde, er én annen person med virussmitte innlagt på intensivavdeling i hovedstadsområdet.

Svenske folkehelsemyndigheter mener faren for smittespredning er svært høy. Bakgrunnen for vurderingen er flere tilfeller der folk er blitt syke i Sverige uten noen kjent smittekjede til personer som har vært i utlandet.

Stanser arrangementer

I likhet med Norge er Sverige i ferd med å innføre strenge restriksjoner i et forsøk på å bremse spredningen av koronaviruset.

Regjeringen opplyser at det vil bli begrensninger på arrangementer med flere enn 500 personer, etter oppfordring fra Folkhälsomyndigheten. Konserter, konferanser, messer og idrettsarrangementer vil bli berørt.

– Dette er smittevernstiltak som kan ha effekt i den situasjonen vi er i nå. For at de skal være effektive, bør de gjelde over hele landet, sier Folkhälsomyndighetens generaldirektør Johan Carlson.

Mens Sverige har fått sitt første dødsfall som følge av epidemien, har antall registrerte smittede i Danmark gjort et kraftig hopp. Onsdag ble antallet hevet fra 262 til 442.