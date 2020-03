Taliban har fått militær støtte fra USA

NTB utenriks

Kenneth «Frank» McKenzie, øverstkommanderende for USAs styrker i Midtøsten, forteller at Taliban de siste månedene har ligget i kamp mot rivalene i IS i den sørlige delen av Afghanistan.

I Nangarhar-provinsen klarte Taliban effektivt å slå IS' styrker, sa McKenzie under en høring i Representantenes hus i Washington tirsdag.

– Det var blodige greier, men de klarte det, sa generalen.

Han fortalte at Taliban har fått «svært begrenset støtte» fra amerikanske styrker i kampene mot IS sør i Afghanistan. Hva slags støtte det var snakk om, sa han ikke.

