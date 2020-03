Spansk storbank ber 8.000 ansatte jobbe hjemmefra

NTB utenriks

Ifølge den spanske avisen El Independiente fikk de ansatte beskjeden tirsdag morgen.

Banco Santanders styre hadde mandag et ekstraordinært møte for å analysere hvilke tiltak som burde settes i verk for å beskytte de ansatte og kunder mot faren for smitte, samt aksjonærene mot de økonomiske konsekvensene av epidemien.

Banken lover å opprettholde normal aktivitet og har også lovet små og mellomstore bedrifter kreditt slik at de skal bli i bedre stand til å møte de økonomiske følgene av krisen.

