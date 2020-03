NTB utenriks

Stengningen gjelder ikke varetransport.

Østerrike har også innført et innreiseforbud fra Italia, med unntak for folk som skal hjem og personer som kan fremvise legeattest på at de er friske.

Også Malta har stengt grensen i Middelhavet, og nektet tirsdag et italiensk cruiseskip adgang.

Italia er det hardest rammede landet i Europa, og tirsdag kveld ble det meldt at 631 personer hadde mistet livet som følge av virusutbruddet. Det er registrert 10.149 smittede.

