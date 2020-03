Sikkerhetsrådet støtter avtalen mellom USA og Taliban

NTB utenriks

Avtalen innebærer betydelige skritt i retning av en slutt på krigen i Afghanistan, heter det i en resolusjon som ble vedtatt tirsdag.

Landene i Sikkerhetsrådet mener også at avtalen har åpnet døren for forhandlinger mellom de afghanske partene i konflikten. Planen er at Afghanistans regjering snart skal starte forhandlinger med den islamistiske Taliban-bevegelsen.

USA håper avtalen med Taliban skal gjøre det mulig å trekke ut de amerikanske soldatene som fortsatt er utstasjonert i Afghanistan.

Avtalen har fått ros fra blant andre Russland, som ellers ofte er uenig med de vestlige landene i Sikkerhetsrådet.

Men det er mange potensielle hindringer i veien for gjennomføringen av avtalen. Generalen Frank McKenzie, øverstkommanderende for USAs styrker i Midtøsten, mener voldsnivået i Afghanistan foreløpig er for høyt.

Hvis ikke Talibans angrep reduseres til et nivå som er i tråd med avtalen, kan ikke alle USAs soldater trekkes ut, sa McKenzie til medlemmer av Representantenes hus tirsdag.

Et annet viktig punkt i avtalen er løslatelse av flere tusen Taliban-fanger. Så langt har Afghanistans regjering vært skeptisk til dette, men tirsdag sa en regjeringstalsmann at 1.500 fanger skal løslates lørdag – forutsatt at det blir færre Taliban-angrep de neste dagene.

