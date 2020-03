NTB utenriks

Det er av rettsdokumenter det går fram at forsvarerne ber dommeren gi Weinstein kun fem år i fengsel. De argumenterer blant annet med at Weinstein har alvorlige helseproblemer, og at han har lidd et historisk fall. De skriver også at det burde bli tatt i betraktning at han har støttet veldedige formål.

Weinstein ble i februar i år dømt for voldtekt og overgrep. Han risikerer til sammen opptil 29 år i fengsel. Straffeutmålingen i saken er ventet onsdag.

(©NTB)