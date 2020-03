Både presidenten og hans rival avla president-ed i Afghanistan

NTB utenriks

Under Ghanis seremoni mandag ble han offisielt innsatt som president for en ny periode. Til stede var blant andre USAs Afghanistans-utsending Zalmay Khalilzad og general Scott Miller, øverstkommanderende for USAs styrker i landet.

I forrige måned ble Ghani offisielt erklært som vinner av det afghanske presidentvalget som ble holdt i fjor. Men tidligere regjeringssjef Abdullah Abdullah mener valget var preget av omfattende fusk, og han nekter fortsatt å godta resultatet.

Han planlegger å danne en parallell regjering, og mandag ble også han tatt i ed som president i en egen seremoni som ble holdt i en annen del av presidentpalasset i Kabul.

Tilløp til panikk

Under Ghanis seremoni ble det i nærheten utløst flere eksplosjoner, og det ble tilløp til panikk. Ghani tok imidlertid hendelsen med ro.

– Vi har opplevd større angrep. Ikke vær redd, det er bare to eksplosjoner, sa han.

– Jeg blir her om jeg så må ofre hodet, sa Ghani, og høstet applaus fra tilhørerne som etter hvert våget seg tilbake til plassene sine.

Den ytterliggående islamistgruppa IS tok på seg ansvaret for det som viste seg å være et rakettangrep i nærheten av presidentpalasset. En av rakettene traff en mur ved Serena hotell, der den norske journalisten Carsten Thomassen og flere andre mennesker ble drept i et angrep i 2008.

Kaotisk situasjon

Striden mellom Ghani og Abdullah har ført til en kaotisk politisk situasjon som bidrar til ytterligere usikkerhet rundt fredsprosessen i Afghanistan.

Etter fredsavtalen mellom USA og Taliban skal den afghanske regjeringen etter planen starte forhandlinger med den væpnede islamist-bevegelsen.

Ghani har lovet å presentere sitt forhandlingsteam tirsdag – men det ser ut til at også Abdullah vil sette sammen en gruppe som etter hans mening bør forhandle med Taliban.

Flere internasjonale nyhetsbyråer har tidligere meldt at forhandlingene skal begynne i Oslo allerede tirsdag. Men dette er ikke bekreftet av norske myndigheter, og nyhetsbyrået AP skriver at det politiske kaoset i Kabul gjør det omtrent umulig å begynne forhandlingene som planlagt.

Afghanistans regjering har så langt heller ikke vært villig til å løslate flere tusen Taliban-fanger, noe som er et viktig punkt i avtalen mellom Taliban og USA. I henhold til avtalen skal fangeutvekslingen skje i forkant av den neste runden med forhandlinger.

(©NTB)