Kraftig børsfall i Midtøsten

Børsen i Kuwait stanset handelen etter et fall på over 7 prosent, og i Abu Dhabi var hovedindeksen 6 prosent ned. Tadawul-indeksen i Saudi-Arabia falt også med over 6 prosent da børsen åpnet søndag.

Nedgangen kom etter at Russland før helgen avviste et utspill fra Opec-landene om å bidra til et globalt kutt i oljeproduksjonen for å holde oljeprisen oppe.

Koronaviruset bremser den økonomiske veksten i verden, og etterspørselen etter olje har falt. Det har ført til prisnedgang.

Nordsjøolje ble fredag omsatt for ned mot 45 dollar fatet, en nedgang på 11 prosent fra samme tid i fjor.

