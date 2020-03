Grunnlegger av indisk storbank pågrepet for hvitvasking

NTB utenriks

Den indiske sentralbanken tok fredag kontroll over Yes Bank, som har over 1.100 filialer og 18.000 ansatte.

Banken sliter med dårlige lån, og sentralbanken har i første omgang innført begrensninger for uttak. Bankens kunder får nå bare ta ut 50.000 rupier, drøye 6.000 kroner i måneden.

Bankens grunnlegger Rana Kapoor ble tatt inn til avhør fredag og siktet for hvitvasking og varetektsfengslet natt til lørdag.

– Han er arrestert og samarbeider ikke i etterforskningen, sier en kilde i indisk økokrim.

Det norske oljefondet hadde ved årsskiftet investert 192 millioner kroner i Yes Bank og satt på en eierandel på 1,3 prosent.

Den indiske sentralbanken planlegger nå en redningspakke som innebærer oppkjøp av 49 prosent av banken.

