Erdogan møter EU om migrantkrisen mandag

Samtidig ber han Hellas om å åpne grensen for de flere tusen flyktningene og migrantene som i over en uke har stått fast på grensen mellom Tyrkia og Hellas.

– Jeg skal ha et møte med EU-tjenestemenn mandag i Belgia, sa Erdogan da han holdt en tale i Istanbul søndag.

– Jeg håper jeg vil komme tilbake med et annet resultat.

Tyrkia har gjentatte ganger protestert mot det de mener er en urettferdig byrdefordeling ettersom det bor over 4 millioner flyktninger i Tyrkia. De aller fleste kommer fra Syria.

I 2016 ble Tyrkia enige om en avtale der EU skulle betale milliarder av euro til Tyrkia i bytte mot at tyrkiske myndigheter hindret flyktningene og migrantene i å ta seg videre til Europa. Avtalen kom i stand etter den enorme flyktningstrømmen i 2015 da over 1 million mennesker flyktet til kontinentet.

Men tyrkiske myndigheter har flere ganger anklaget EU for å bryte avtalen, og for litt over en uke siden kunngjorde Tyrkia at landet ikke lenger ville hindre flyktninger og migranter i å krysse grensen til Hellas.

Men greske myndigheter holder grensen stengt på sin side, noe som har ført til at tusenvis av mennesker står fast på grensen. Det har vært flere sammenstøt mellom migrantene og gresk grensepoliti, og flere mennesker har blitt såret.

