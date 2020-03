Prinser anklages for kuppforsøk i Saudi-Arabia

NTB utenriks

Kong Salmans bror, prins Ahmed bin Abdulaziz, og monarkens nevø prins Mohammed bin Nayaf ble pågrepet i sine hjem fredag og siktet for landsforræderi. Også prins Nayafs yngre bror ble pågrepet.

Mohammed bin Nayaf var kronprins inntil 2017 da kong Salman fratok ham tittelen og innsatte sin sønn Mohammed bin Salman som kronprins, innenriksminister og landets de facto leder.

Pågripelsene av de tre blir sett på som nok et eksempel på Mohammed bin Salmans vilje til å rydde potensielle motstandere og utfordrere av veien, skriver The New York Times.

Pågrep hundrevis

Samme år som han ble utropt til kronprins, beordret Mohammed bin Salman pågripelse av flere hundre høytstående medlemmer av kongefamilien og velstående forretningsmenn og satte dem i husarrest på det fasjonable Ritz-Carlton-hotellet i Riyadh.

159 av dem ble senere siktet for korrupsjon, men de fleste ble senere løslatt etter å ha gått med på å betale klekkelige bøter.

Kjennere av Saudi-Arabia så på pågripelsene som et grep for å markere makt og advare mot opposisjon fra kronprinsens side.

Likviderte kritiker

Året etter lokket en saudiarabisk dødsskvadron den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi inn på landets konsulat i Istanbul, der han ble likvidert og partert.

Amerikansk etterretning har konkludert med at drapet ble beordret av kronprinsen selv. Dette har han benektet, men han har samtidig tatt det fulle ansvaret for drapet.

Mohammed bin Salman har også høstet sterk kritikk internasjonalt for å ha gått til krig mot Houthi-militsen i Jemen, noe som ifølge FN har gjort landet til verdens verste humanitære krise.

Uklar årsak

Myndighetene i Saudi-Arabia har ikke bekreftet fredagens pågripelse av de tre prinsene, men både medlemmer av familien og amerikanske kilder bekrefter at de tre er satt i varetekt.

Den utløsende årsaken til pågripelsene er ikke kjent, og det er heller ikke kjent at medlemmer av kongefamilien den siste tiden har utfordret kongens og kronprinsens makt.

Den tidligere kronprinsen Mohammed bin Nayef, som også har en fortid som innenriksminister, har lenge vært USAs favoritt og har hatt et tett forhold til amerikansk etterretning. Han har i praksis sittet i husarrest siden 2017. Mohammed bin Nayef yngre bror, Nawaf bin Nayef, er også pågrepet.

Mulig utfordring

Prins Ahmed bin Abdulazizis er sammen med kong Salman eneste gjenlevende sønn av Saudi-Arabias grunnlegger og første konge, Abdulaziz Ibn Saud.

I henhold til tradisjonen skulle det ha vært han som sto for tur til tronen, men 84 år gamle kong Salman ville det annerledes og utropte i stedet sin egen sønn Mohammed bin Salman til kronprins.

Kronprinsen kan ha sett dette som en mulig utfordring.

