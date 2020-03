USAs ambassade angrepet i Tunis – flere såret

NTB utenriks

Tunisisk politi bekrefter at det dreier seg om et angrep rettet mot ambassaden, og at et ukjent antall personer er såret.

Innenriksdepartementet bekrefter at det har vært en eksplosjon. Den private radiostasjonen Mosaique melder at fem politifolk er såret, men heller ikke det er bekreftet.

Øyevitner forteller til det tyske nyhetsbyrået DPA at sikkerhetsstyrker omringet ambassaden kort tid etter at en mann på motorsykkel sprengte seg i området.

Eksplosjonen utløste panikk blant fotgjengere i nærheten av ambassaden i bydelen Berges du Lac.

