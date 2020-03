Tyrkisk militære drepte syriske regjeringssoldater før våpenhvile

NTB utenriks

Etter at fristen for våpenhvilen var passert midnatt ble det meldt om en forsiktig ro i området. Men helt opptil fristen var imidlertid krigshandlinger fra alle parter, melder SOHR.

Tyrkiske styrker ha drept 21 soldater fra den syriske regjeringshæren, opplyser det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu, ifølge Reuters.

I en melding på Twitter natt til fredag melder det tyrkiske forsvarsdepartementet at angrepet skjedde klokka 16 lokal tid, og som et svar etter at to av deres egne soldater var blitt drept av syriske regjeringsstyrker.

Det tyrkiske angrepet skal ha skjedd etter at syriske regjeringsstyrker bombarderte mål i Al Nayrab, vest for byen Saraqeb og drepte to tyrkiske soldater, ifølge SOHR.

Foruten angrepene fra syriske og tyrkiske styrker angrep også russiske kampfly mål i utkanten av Idlib og den vestlige siden av byen Hama like før fristen for våpenhvilen inntrådte.

Våpenhvilen ble kunngjort i Moskva tidligere torsdag etter et møte mellom Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Russlands president Vladimir Putin. De står på hver sin side i Idlib-konflikten, der Russland støtter det syriske regimet, mens Tyrkia støtter noen opprørsgrupper.

