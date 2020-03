Tyrkia og Hellas avfyrer tåregass mens mennesker forsøker å ta seg over grensen

NTB utenriks

Tyrkia har utplassert rundt 1.000 politifolk langs grensa. Ifølge tyrkiske myndigheter skal de hindre at gresk politi driver flyktninger og migranter tilbake.

Fredag morgen avfyrte både greske og tyrkiske styrker tåregass fra hver sin side av grensen.

Tusenvis av flyktninger og migranter har de siste dagene vært strandet i ingenmannsland ved den greske grensen etter at tyrkisk grensekontroll opphørte og Tyrkia erklærte at grensene til Europa var åpne. Mange av dem håper fortsatt på å ta seg over til Hellas.

