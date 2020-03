NTB utenriks

Presidenten satte sin signatur på krisepakken samtidig som han insisterte på at det ikke er noen grunn for offentligheten til å få panikk over spredningen.

– Dere må være rolige, det vil gå over, sa Trump og la til at «landet og økonomien er i god stand».

Fredag ettermiddag norsk tid var det registrert 233 tilfeller av koronassmitte i USA, hvorav 14 er døde.

Ekstrabevilgningen på 8,3 milliarder dollar ble vedtatt av Kongressen onsdag og torsdag.

(©NTB)