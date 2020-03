Sammenstøt ved den greske grensen

NTB utenriks

Fredag morgen brøt det ut sammenstøt mellom gresk politi og mennesker som forsøkte å bryte seg gjennom grensegjerdet til Hellas.

Etter at gresk politi begynte å skyte tåregass, ble det kastet stein mot politistyrkene, ifølge AFPs reporter på stedet.

Samtidig ble det meldt at tyrkiske styrker på den andre siden av grensen avfyrte tåregass mot gresk side av grensen.

Situasjonen roet seg fort ned, og hundrevis av flyktninger og migranter satte seg ned ved foran grenseporten der de ropte slagord som «fred», «frihet» og «åpne portene».

Tyrkiske styrker til grensen

Tyrkia har utplassert rundt 1.000 politifolk langs grensa. Ifølge myndighetene skal de hindre at gresk politi driver flyktninger og migranter tilbake.

Fredag morgen anklaget greske tjenestemenn Tyrkia for å ha avfyrt tåregass og røykbomber mot greske grensevakter og for å ha gitt migranter utstyr for å kunne klippe i stykker grensegjerdet.

Tyrkia, som allerede huser rundt 3,6 millioner syriske flyktninger, insisterer på at landet trenger mer hjelp til å håndtere den humanitære krisen i kjølvannet av krigen i Syria – selv om en våpenhvile trådte i kraft i Idlib nordvest i Syria natt til fredag.

Strandet ved grensen

Tusenvis av flyktninger og migranter har de siste dagene vært strandet i ingenmannsland ved den greske grensen etter at tyrkisk grensekontroll opphørte og Tyrkia erklærte at grensene til Europa var åpne. Mange av dem håper fortsatt på å ta seg over til Hellas.

Fredag morgen observerte journalister minst én buss full av mennesker forlate området, ifølge nyhetsbyrået AP, men det er uklart hvor bussen var på vei.

Anklager hverandre

Tyrkia har blitt anklaget for å bruke flyktningene i et spill for å få mer europeisk støtte til sin militæroperasjon i Idlib, der en regjeringsoffensiv har drevet nærmere en million mennesker på flukt, hvorav mange har samlet seg ved grensen til Tyrkia. Forholdene beskrives som forferdelige.

EU har samtidig blitt anklaget for ikke å ha tatt nok ansvar for flyktningkrisen, og for å ha brutt både humanitære prinsipper og menneskerettigheter for å beskytte egne grenser.

