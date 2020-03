Røde Kors sterkt bekymret for situasjonen på den gresk-tyrkiske grensen

NTB utenriks

Røde Kors frykter at sårbare mennesker på flukt blir skadelidende i et storpolitisk spill om byrdefordeling, krigføring i Syria og europeisk migrasjonspolitikk.

– Slik behandling av mennesker er uakseptabel. Det er en grunnleggende menneskerettighet å kunne søke beskyttelse, sier generalsekretær Bernt G. Apeland.

Fredag morgen ble det meldt at greske styrker brukte tåregass og vannkanoner for å hindre mennesker i å ta seg til Hellas. Det ble også meldt at tyrkiske styrker skjøt tåregass mot greske grensevakter.

