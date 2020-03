Stoltenberg ber EU samarbeide med Tyrkia

NTB utenriks

Flere EU-land har rettet krass kritikk mot Tyrkia for at landet nylig åpnet grensene for flyktninger og migranter som ønsker å ta seg til Europa.

Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian har etterlyst «åpen debatt» i Nato om hvilken side Tyrkia står på, men Natos generalsekretær maner til ro.

EU må finne måter å samarbeide med Tyrkia på, sier Stoltenberg i et intervju med AFP.

– Når man snakker om migrant- og flyktningkrise, så snakker vi om en felles utfordring som må løses i fellesskap, sier han.

– Den eneste måten å håndtere situasjonen på grensen, er å samarbeide, sier Stoltenberg.

Norbert Röttgen, som leder utenrikskomiteen i den tyske nasjonalforsamlingen, er enig.

– Vi må erkjenne realitetene. Dersom man ønsker å hjelpe flyktningene, så må man samarbeide med Tyrkia, sier han.

– Jeg ser ingen strategi som ikke inkluderer Tyrkia. Innse realiteten, man liker det kanskje ikke, men Tyrkia er en grensestat mellom Europa og Midtøsten, sier han.

