Putin beklaget syrisk angrep mot tyrkiske styrker

NTB utenriks

Putin sa dette da han tok imot Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i Kreml torsdag, for å diskutere mulighetene for en våpenhvile nordvest i Syria.

Tyrkia støtter flere opprørsgrupper og har sendt tusenvis av soldater inn i Idlib-provinsen, som siden desember har vært under angrep fra syriske regjeringsstyrker som har russisk flystøtte.

Den syriske offensiven for å erobre de siste opprørskontrollerte områdene i landet har drevet nærmere 1 million mennesker på flukt og forårsaket store ødeleggelser og lidelser.

Tyrkiske tap

Over 50 tyrkiske regjeringssoldater er drept de siste ukene, 34 i et angrep i forrige uke. Det skjedde ved en feil ettersom de syriske styrkene ikke visste at det var tyrkiske soldater de angrep, sa Putin under åpningen av torsdagens møte med den tyrkiske presidenten.

– Ingen, heller ikke syriske styrker, visste at de var der, sa Putin. Han kondolerte Tyrkias tap, men understreket samtidig at også den syriske hæren led store tap.

Tyrkiske styrker har skutt ned flere syriske kampfly de siste ukene, og Russland har advart Tyrkia mot konsekvensene dersom de sender fly inn i syrisk luftrom.

Må forhindre

– Vi må diskutere situasjonen for å forhindre flere slike hendelser og at forholdet mellom Russland og Tyrkia tar skade, sa Putin.

– Verdens øyne er nå rettet mot oss. De steg vi tar, de riktige beslutninger vi fatter her i dag, vil bidra til å minske bekymringene i våre land og regionen, sa Erdogan.

Russland og Tyrkia ble i 2018 enige om en avtale for å redusere volden i Idlib, men avtalen har brutt sammen.

