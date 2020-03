Sprikende børser etter dramatisk rentekutt i USA

NTB utenriks

I Sør-Korea steg Kospi-indeksen med 2,2 prosent, men Nikkei-indeksen var omtrent uendret da børsen stengte i Tokyo.

Børsen i Shanghai steg 0,6 prosent, mens de viktigste indeksene i Australia falt 1,7 prosent.

USAs sentralbanksjef Jerome Powell overrasket tirsdag finansmarkedene med et rentekutt på hele 0,5 prosentpoeng. Det er første gang siden finanskrisen for over ti år siden at den amerikanske styringsrenta er senket utenom de ordinære rentemøtene.

Krisekuttet er ment å skulle gjøre økonomien mer motstandsdyktig mot effektene av koronaviruset. Men flere analytikere påpekte at rentekuttet kunne tolkes som et uttrykk for stor bekymring hos sentralbankens ledelse, noe som bidro til nervøsitet i markedene.

Tross rentekuttet falt Dow Jones-indeksen tirsdag 2,9 prosent. Samtidig falt rentene på amerikanske tiårige statsobligasjoner under 1 prosent for første gang i historien.

Fallende renter på statsobligasjoner med lang løpetid tolkes vanligvis som et uttrykk for usikkerhet og forventninger om svakere økonomisk aktivitet.

Børsene i Asia kan onsdag også ha blitt påvirket av resultatene fra nominasjonsvalgene til Demokratene i USA på den såkalte supertirsdagen. De foreløpige resultatene viser at Joe Biden gjorde et comeback i kampen om å bli Demokratenes presidentkandidat.

