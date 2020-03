Seierssikker Sanders talte til skuffede tilhengere

NTB utenriks

På et valgmøte i delstaten Vermont natt til onsdag gjentok Sanders at Trump er den farligste presidenten i USAs historie. Med kona Jane O'Meara ved sin side lovet han at det fortsatt går mot seier i nominasjonskampen.

– Vi kommer til å vinne fordi folk forstår valgkampen vår, vår bevegelse, som har det beste utgangspunktet for å slå Trump, sa Sanders.

Han angrep også partifellen Joe Biden, både for å ha støttet invasjonen av Irak i 2002 og for å motta støtte fra noen av USAs rikeste personer.

– Vi utfordrer det politiske etablissementet. Du kan ikke slå Trump med den samme gamle politikken, sa Sanders foran en tilhengerskare som klappet og jublet for hver eneste setning.

Selv om Sanders ligger an til en overlegen seier i California – supertirsdagens «førstepremie» – må han se seg slått av Joe Biden i antall delstater og delegater.

Det gjenstår fortsatt nominasjonsvalg i over 30 delstater.

