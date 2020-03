Kraftig børsoppgang i USA – Dow Jones opp 4,5 prosent

NTB utenriks

Industritunge Dow Jones spratt opp 4,5 prosent – nesten 1.200 poeng – i løpet av handledagen på Wall Street.

Den bredere S&P 500-indeksen la på seg 4,2 prosent, mens teknologitunge Nasdaq endte opp 3,9 prosent.

Etter et overraskende rentekutt fra den amerikanske sentralbanken gikk alle de tre toneangivende aksjeindeksen ned rundt 3 prosent dagen i forveien.

Børsoppgangen onsdag tilskrives både økte håp om styrkede stimuleringstiltak fra myndighetene i møte med koronavirusets effekt på økonomien og Joe Bidens brakseier på Demokratenes såkalte supertirsdag.

Stimuleringstiltak

Kongressens ledere er blitt enige om et lovforslag som innebærer bevilgninger på over 75 milliarder kroner i kampen mot covid-19-viruset. Investorer forventer dessuten at flere sentralbanker verden rundt vil tilby stimuleringstiltak i kjølvannet av rentekuttet i USA.

I Demokratenes nominasjonsvalg gikk den moderate kandidaten Biden av med seieren i 10 av 14 delstater tirsdag. Venstreorienterte Bernie Sanders, som så langt har hatt en solid ledelse i nominasjonsprosessen, måtte nøye seg med andreplass.

Helseaksjer kraftig opp

Helserelaterte selskaper ledet an i oppgangen på Wall Street. Det forklares også med at investorer tror Biden er mer vennlig innstilt til denne virksomheten enn Sanders, som foreslår en helsepolitikk som kan ramme profitten til forsikringsselskaper og andre helsebedrifter hardt.

Forrige uke ble amerikanske aksjemarkeder rammet av det største ukentlige tapet siden 2009. Berg-og-dal-banen fortsetter denne uka, med en kraftig børsoppgangen mandag etterfulgt av et solid fall tirsdag.

(©NTB)