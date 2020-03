Italia stenger alle skoler og tribuner

NTB utenriks

De drastiske tiltakene ble kunngjort onsdag i et forsøk på å hindre spredningen av koronaviruset, som har krevd over 100 menneskeliv i Italia.

– Unngå håndhilsning, kyss og klemmer: Disse er forholdsreglene vi må følge for å unngå smitte, sa Angelo Borelli, sjefen for de sivile vernemyndighetene på en pressekonferanse onsdag kveld.

Utdanningsminister Lucia Azzolina bekreftet samtidig at alle skoler og universiteter landet over fra torsdag skal stenges. Ordren varer fram til 15. mars og rammer 7,6 millioner skoleelever, samt 1,7 millioner studenter.

Tomme tribuner

Samtidig ble det kjent at alle idrettsbegivenheter i landet fram til 3. april skal avvikles uten tilskuere. Idrettsarrangementene kan dessuten gjennomføres bare dersom arrangørene treffer omfattende tiltak for å hindre spredning av smitte mellom utøverne.

Ifølge nyhetsbyrået Ansa vil regjeringen også forby offentlige arrangementer som kino og teatre der folk ikke kan oppholde seg i en avstand på én meter unna hverandre.

Italia er det landet i Europa som er hardest rammet av viruset.

De nye tallene onsdag kveld viser at 3.089 mennesker fått påvist smitte. 107 av disse er døde, mens 276 er friskmeldt.

De fleste av smittetilfellene er påvist i Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto og Piemonte nord i landet.

Fraråder reiser

Flere flyselskap har stanset sine ruter til Nord-Italia, og Folkehelseinstituttet i Norge fraråder reiser til disse områdene.

Tidligere onsdag hadde det statlige italienske kringkastingsselskapet Rai og nyhetsbyråene Ansa og LaPresse meldt at statsminister Giuseppe Conte under et lukket regjeringsmøte besluttet å stenge landets læresteder fram til midten av mars, av frykt for spredning av koronaviruset. På det tidspunktet nektet Azzolina for at det var tatt en endelig beslutning om å stenge landets skoler og universiteter.

I Nord-Italia ble skoler og universiteter stengt alt for ti dager siden, og innbyggerne i flere landsbyer ble ilagt karantene i et forsøk på å hindre spredning av koronaviruset.