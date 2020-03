NTB utenriks

17-åringen er en av flere som allerede har kritisert det som har lekket ut om forslaget. Som en del av EUs klimainnsats skal det blant annet lovfeste målet om karbonnøytralitet innen 2050.

– Dette forslaget gjør overhodet ingenting med klimakrisen. Netto nullutslipp i 2050 for EU er det samme som å kapitulere. Vi trenger ikke bare mål for 2030 og 2050. Først og fremst trenger vi dem for 2020 og hver måned og hvert år som kommer, skriver hun i et brev sammen med andre unge aktivister.

