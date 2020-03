Tyrkia har skutt ned syrisk kampfly

NTB utenriks

Det er foreløpig ikke kjent hva som har skjedd med den syriske piloten eller hvor nedskytingen fant sted.

Ifølge tyrkiske myndigheter er det nedskutte kampflyet av typen L-39.

Tidligere på tirsdagen opplyste det tyrkiske forsvarsdepartementet at en tyrkisk soldat er drept i kamper i den urolige Idlib-provinsen i Syria.

Nedskytingen er den tredje på like mange dager. I forrige uke startet Tyrkia en offensiv Idlib-provinsen i den nordvestlige delen av Syria etter at et syrisk angrep kostet minst 33 tyrkiske soldater livet.

Ifølge Tyrkia sto syriske regjeringsstyrker bak angrepet.

Tyrkias president Tayyip Recep Erdogan har stilt seg bak opprørerne i Syria og støtter derfor de siste opprørsstyrkene som befinner seg i Idlib-provinsen, der kampene har blusset opp de siste månedene.

Samtidig er nærmere en million syrere på flukt i Idlib, og mange av dem nærmer seg grensen til Tyrkia, som fra før huser 3,6 millioner syriske flyktninger.

