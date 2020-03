EU-topper uttrykker solidaritet med Hellas

NTB utenriks

– Hellas' grenser er EUs grenser. Det dere gjør, er viktig for Hellas og avgjørende for EUs fremtid, sa Michel da han besøkte grenseområdene tirsdag.

– Vi vil uttrykke vår støtte til det du har gjort, sammen med din regjering og ditt sikkerhetspersonell. Samtidig er det viktig å handle proporsjonalt og vise respekt for menneskeverd og folkeretten. Vi stoler på deg, sa Michel på en felles pressekonferanse med den greske statsministeren Kyriakos Mitsotakis og presidentene for EU-kommisjonen og EU-parlamentet, Ursula von der Leyen og David Sassoli.

Von der Leyen sa at grekernes bekymringer er EUs bekymringer og at hun som europeer står ved grekernes side. Hun uttrykte også sympati med «de migrantene som er lokket inn i denne situasjonen».

– Ikke et flyktningproblem

Også Mitsotakis understreket at de som har forsøkt å ta seg ulovlig inn i Hellas etter at Tyrkia åpnet sin side av grensen, er blitt brikker i et spill.

– Dette er ikke et flyktningproblem, men et åpenbart forsøk fra Tyrkias side på å fremme en geopolitisk agenda og trekke oppmerksomheten vekk fra Syria. De som har forsøkt å krysse grensen, kommer ikke fra Idlib, men har levd trygt i Tyrkia, sa statsministeren.

Han sa videre at Tyrkia systematisk har sendt titusener mot grensen for å ta seg ulovlig inn i Hellas, men at de ikke har lyktes.

– Tyrkia har dessverre blitt offisielle menneskesmuglere, sa den greske statsministeren.

Både Mitsotakis og Sassoli strakte samtidig ut en hånd til tyrkerne.

– Vi må si til Tyrkia at vi vil ha dialog, men Tyrkia må holde sin del av avtalen, sa Sassoli og viste til avtalen EU og Tyrkia inngikk under flyktningkrisen i 2015.

– Vårt skjold

Von der Leyen understreket at Tyrkia ikke er en fiende og at mennesker ikke skal brukes for å oppnå et politisk mål.

Hun sa også at EU er villig til å vise solidaritet i praksis gjennom økt støtte til Hellas. Hun viste blant annet til at grensestyrken Frontex trapper opp innsatsen i landet, både til lands, til vanns og i luften og at EU stiller penger og utstyr til disposisjon for grekerne.

– De som vil utfordre vårt samhold, kommer ti å bli skuffet. Vi skal løse dette med samhold og solidaritet. Nå gjelder det å handle i tråd med våre verdier. Jeg vil takke Hellas for at landet er vårt skjold, avsluttet von der Leyen.

(©NTB)