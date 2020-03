NTB utenriks

Russland kan ikke garantere sikkerheten til militære fly i regionen, sier talsmann Oleg Zhuravlev i det russiske militæret i en uttalelse til det russiske nyhetsbyrået Ria Novosti.

Uttalelsen kommer etter at Tyrkia i helgen iverksatte en militæroperasjon mot syriske styrker i Idlib, få dager etter at over 30 tyrkiske soldater ble drept i et syriske luftangrep i Idlib.

Kreml uttalte mandag at Russland mener samarbeidet med Tyrkia om situasjonen i Syria har stor betydning.

