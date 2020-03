NRK: Bilene til norske frivillige steinet på Lesvos

NTB utenriks

– Konflikten er nå på et katastrofalt nivå, sier generalsekretær Trude Jacobsen i Dråpen i Havet (DiH), ifølge NRK.

DiH driver hjelpearbeid i den overfylte Moria-leiren på Lesvos.

Ifølge Jacobsen ble tre biler angrepet på veien mellom Moria og havnebyen Mytilini søndag kveld. Det var én person i hver bil. De tre måtte flykte fra bilene sine, men ingen ble skadd.

DiH skriver på Facebook at alle organisasjonens frivillige nå er trygge og befinner seg i Mytilini. Flere veier ved Moria-leiren er stengt.

– Vi har full forståelse for at de lokale er frustrert over flyktningsituasjonen i Hellas, men det er ikke greit at høyreekstreme grupper utnytter situasjonen, sier Jacobsen til NRK.

Etter at Tyrkia kunngjorde at landet «åpner grensene til Europa», har antall båter med flyktninger og migranter fra Tyrkia til Lesvos økt.

I helgen ble det meldt at greske demonstranter forsøkte å hindre en gummibåt full av mennesker i å nå land. Om bord var flere barnefamilier.

Til tross for at EU i 2016 inngitt en avtale med Tyrkia om at tyrkiske myndigheter skulle hindre at migranter og flyktninger tok seg til Hellas, har båtene fortsatt å komme nesten daglig til Lesvos og andre greske øyer.

Søndag kom det 19 båter med i alt 843 mennesker til Lesvos, Chios og Samos, ifølge den norske frivillige organisasjonen Aegean Boat Report. Elleve av dem kom til Lesvos.

(©NTB)