Erdogan: Europa må ta sin del av migrantbyrden

Han legger til at Tyrkia vil fortsette å la flyktninger og migranter reise ut landet.

– Etter at vi åpnet dørene, har det vært flere oppfordringer om at vi må stenge dørene igjen. Men jeg har sagt til dem at det er slutt. Dørene er åpne nå. Nå må dere ta deres del av byrden, sier presidenten mandag.

Tusenvis av flyktninger og migranter har strømmet til grensen mellom Tyrkia og Hellas etter at Tyrkia i forrige uke åpnet grensen. Men på gresk side er grensen stengt, og migrantene befinner seg nå i ingenmannsland.

